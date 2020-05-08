Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Yusuf Akbulut'un kullandığı 27 BDZ 32 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi Atakent Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ototmobildeki Halil Sarı'nın öldüğünü belirledi.
Yaralanan sürücü Yusuf Akbulut ise Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: trafik Kazası şanlıurfa otomobil kazaSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 05:25
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