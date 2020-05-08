Haber Giriş: Kaynak: AA
Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki arıza giderildi
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler, teknik arızanın giderilmesiyle normale döndü.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler normale dönmüştür. Üsküdar-Çekmeköy arasında kesintisiz sefer yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler bir süre Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında yapılmıştı.
Etiketler: metro istanbul metro hattıSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 10:35
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