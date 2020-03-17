Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Eğitime verilen ara, spor müsabakaları için yapılan düzenlemeler, kimi sektörlerde yapılan çalışma saati düzenlemelerine dün itibarıyla yeni tedbirler eklendi.

Sosyal hayata sıkı düzenleme

Alınan son tedbirler kapsamında kafeler, restoranlar, lokantalar, nargile içilen mekanlar, sinemalar, kapalı çocuk oyunları ile düğün salonlarının da kapatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın ardından en çok merak edilen konulardan biri de ‘Alınan düğün tarihleri, salon için peşin ödenen ücretler ve yatırılan kaporalar ne olacak?’ sorusunun yanıtı oldu.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, dernek olarak aldıkları kararları TRT Haber’e açıkladı.

[Düğün salonları yüzlerce kişinin çok yakın aralıklarla oturabildiği yerlerden biri.]

243 alt kalem doğrudan etkilenecek

Sektör olarak oldukça zorlu bir sürece girdiklerini ifade eden Sönmez, yaklaşık 243 alt kalemle doğrudan ilişkili olduklarını ve bu kararın çok ciddi yansımaları olabileceğini söyledi.

Sönmez, hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olmadığını belirterek, “Sağlık en öncelikli konu. Devletimizin tasarrufuna uyacağız. Bu noktada en önemli beklentimiz, yetkili kişi ya da kurumların bize destek olmaları ve yol haritasının belirlenmesinde herkesin koordineli hareket edebilmesinin sağlanması” şeklinde konuştu.

Ertelemeyi kabul edenin parası yanmayacak

“Salon ücretini peşin yatıranların ya da kapora verenlerin durumu ne olacak?” sorusuna da yanıt veren İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, şunları söyledi:

“Vatandaşlarla doğrudan karşı karşıya olan bir sektörüz. Tabi alınan kararların ardından bize herkes ‘Şimdi ne olacak?’ sorusunu yöneltti. İptal kararının hemen ardından yönetim kurulumuzu topladık ve gece geç saatlere kadar süren toplantıların ardından bazı maddeleri netleştirdik.

Bu kapsamda kapora yatıranlar eğer düğünlerini ileri bir tarihe ertelemek isterlerse, kaporaları geçerli kalacak. Ancak düğünü iptal etmek isterlerse kaporalarını yakmış olacaklar.

Düğün parasını peşin ödeyenlere iki farklı yol sunulacak

Salon ücretini peşin ödeyen düğün sahipleri de var. Onlara da eğer ileri bir tarihe ertelemek istemeleri durumunda herhangi bir mağduriyetleri olmayacağını ileteceğiz. Eğer düğünü iptal etmek isterlerse, o zaman peşin ödedikleri paranın 3’te 1’ini keseceğiz ve geri kalanını iade edeceğiz.”

Sönmez ayrıca, Ramazan Bayramı öncesinde düğün salonlarında çok ciddi bir yoğunluk olduğunu, iptal kararıyla ciddi bir darboğaza girebileceklerine de işaret ederek, “Düğün salonları kapalı ama nikahlar devam ediyor. Misafirlerimizin iptalleri çok sayıda kişiyi olumsuz etkileyecek. En büyük isteğimiz bir an önce takvimin netleşmesi. Bu sıkıntılı süreci ancak devletimizin desteği ile aşabiliriz” şeklinde konuştu.