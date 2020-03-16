Uçuşlar durduruldu, eğlence mekanları geçici bir süre kapatıldı. Vaka sayısı daha da artmasın diye tedbirler artırıldı.

Her kurum titizlikle çalışıyor. Mücadelenin kapsamı genişliyor. İçişleri Bakanlığının aldığı kararla, bu sabah itibariyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapılarını kapattı. Kararın amacı, bu mekanlarda vatandaşların çok yakın mesafelerde bulunmalarının hastalığın bulaşma riskini artırma ihtimali.

Dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Koronavirüs koordinasyon toplantısına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da video konferansla katıldı. Toplantıdan önemli kararlar çıktı.

Almanya, İspanya, Fransa,Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’ya uçuşlar durdurulmuştu. Bu ülkelere kısa süre için giden ya da öğrenci olarak bulunanlar için alınan karar dün duyuruldu. Dönmek isteyenler bugün saat 17.00’ye kadar Türk diplomatik temsilciliklerine başvurularını yaptı. Dönüşleri ise yarın gece 24.00'e kadar tamamlanacak. Türkiye'ye geldikten sonra 14 gün gözetim altında tutulacaklar. Söz konusu bu 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durduruldu.

Yargıda da koronavirüs önlemleri artırıldı. 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak. Ayrıca, hafta sonu noterlik hizmetleri de bir süreliğine durdurulacak.