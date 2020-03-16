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Sahte 'koronavirüs testi' operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kendilerini sağlık çalışanı olarak tanıtıp koronavirüs testi bahanesiyle dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere yönelik operasyonda 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, polisi arayan vatandaşların kendilerini sağlık personeli olarak tanıtan bazı kişilerin Kovid-19 testi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığını söylemesi üzerine soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetleri dinledi, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri belirledi.
Operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: sakarya kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:38
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