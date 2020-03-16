Hacettepe Üniversitesi tarafından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin alınan tedbir kararları genişletilerek, ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklandı ve Diş Hekimliği Fakültesinde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verildi.

Hacettepe Üniversitesinden koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Rektör Prof. Dr. Haluk Özen imzasıyla duyuru yayımlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 16 Mart 2020'de Özen başkanlığında toplanan genişletilmiş Hastaneler Yönetim Kurulu, üniversite üst yönetimi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirus Bilim Kurulunda yer alan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda tedbir kararları alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine bugün itibarıyla kapatma kararı doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda, "Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan spor salonları ve yüzme havuzları kullanıma kapatılmıştır. Öğretim üyesi, personel ve öğrenci yemekhanelerinde kişiler arası temas mesafesini arttırmak amacı ile masa ve sandalye sayıları azaltılarak, yemek servisi 12.00-13.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında iki grup olarak yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

Yurt dışından dönen personelin 14 gün evde tecrit altında kalmasının birim amirlerince hassasiyetle takip edilerek uygulamanın sürdürülmesine karar verildiği vurgulanan duyuruda, "Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi söz konusu hastalığın en sık görülen bulgularını taşıyan personelimizin, hem kendisini hem de çalışma arkadaşlarını korumak amacıyla sağlık kontrolünden geçtikten sonra iyileşene dek iş yerine gelmemesinin uygun olduğuna karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pandeminin ileri evrelerinde sağlık hizmetinin aksamaması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde, polikliniklerde acil hastalar dışında hasta kabul edilmemesi, serviste yatan hastaların mümkün olduğunca en erken zamanda taburcu edilmesi, acil ameliyatların dışında ameliyatların sınırlandırılmasına karar verildiği ifade edilen duyuruda yer alan diğer kararlar şöyle:

"Boş yatak sayısı arttırılarak, olası servis birleştirmeleri ile kazanılan insan kaynağı ve fiziki mekanların Kovid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesi planlamalarının zaman geçirilmeden yapılması kararlaştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde uygulamaya geçirilen hasta ziyaretçi yasağının sürdürülmesine karar verilmiştir. Hastanelerimizde ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesinde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitelerinde hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir. Bu tür salgınlarla mücadelede en önemli öge olan sağlık çalışanlarının (öğretim üyesi, uzman doktor, araştırma görevlisi, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyenleri, tıbbi sekreter, hasta bakıcı, hizmetli vb.) kişisel korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmeleri, eğitimleri ve denetimlerinin, bugüne kadar olduğu gibi titizlikle sürdürülmesine karar verilmiştir."

"Yasal mazeretler dışında yıllık izinler durduruldu"

Ayrıca Kovid-19 salgını ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek maksadıyla Yükseköğretim Kurulu'nun 16 Mart 2020 tarih ve 21387 sayılı yazısı ile üniversitelerdeki akademik ve idari personelin izin koşulları açıklığa kavuşturulduğu belirtildi.

Rektör Özen imzasıyla yapılan ikinci duyuruda da şu bilgilere yer verildi:

"Üniversitemiz Hastanelerinde görev yapan tüm akademik ve idari personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm vb.) dışında yıllık izinleri durdurulmuştur. Yurt dışından dönen tüm personelin 14 gün evde tecrit oldukları süre içerisinde idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir. Üniversitemizin tüm akademik ve idari personelinin sağlık nedeni ile idari izinli sayılabilmeleri için hastalık süreci devam eden kanser veya organ nakli gibi ciddi sağlık sorunlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu durumdaki personelimizin başvuruları birim amirlerince değerlendirilerek uygunluğu Genel Sekreterlik ve Rektörlük tarafından karara bağlanacaktır.

16 Mart 2020 tarihi itibarıyla eğitimlerine ara verilen Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinin (intörnler) Kovid-19 salgınında hizmetlerine ihtiyaç duyulana kadar intörnlük uygulamalarına ara verilmesinin devamına, gönüllü olarak çalışmak isteyenlerin Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmalarına karar verilmiştir."