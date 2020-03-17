Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgını ile Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmaları ve temasları sürüyor.

Salgınla ile ilgili DSÖ'nün rutin bilgilendirme toplantıları kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu 53 ülke ile telekonferans yöntemiyle bilgi paylaşımı yapılacak. Toplantı saat 13.00'te başladı.

Toplantının ardından basın açıklaması da yapılacak.