Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları sayesinde 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63’e yükseldi.