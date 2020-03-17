Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Emniyet ve Jandarmanın ikna çalışmaları doğrultusunda 2010 yılında terör örgütüne katılan bir terörist daha Ağrı'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları sayesinde 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63’e yükseldi.
Etiketler: teröristler teslim oluyor terörist terör son dakikaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:52
Son Haberler
- 11:39
- 11:37
- 11:35
- 11:31
- 11:30
Sıradaki Haber
Yunanistan'a iki haftada 147 bin 132 sığınmacı geçiş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz