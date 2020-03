Çin’den dünyaya yayılan ve özellikle Avrupa’da çok hızlı bir yayılma seyri izleyen koronavirüs ülkeleri farklı tedbirler almak zorunda bırakıyor.

Türkiye, bugüne kadar aldığı önlemlerle salgının ülke sınırlarından içeri girmesini mümkün olduğunca geciktirdi. Ancak bir süre sonra ülkemizde de vaka görüldü ve bu gelişmeyle birlikte çok sayıda tedbir hayata geçirildi.

Sınırlar kapatıldı, sosyal hayat sınırlandı

Alınan tedbirler kapsamında kimi ülkelerle hava, deniz ve kara ulaşımını tamamen askıya alan Türkiye, vaka sayısının yüksek olduğu yerlerle ilgili uçuşları askıya aldı, eğitim hayatında radikal tedbirler uygulayarak, kalabalıkların bulunabileceği yerlerin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Tüm bunlar yapılırken, bazı sektörler benzer tedbirlerin kendileri için de alınması konusunda talepte bulundu.

Dizi ve sinema oyuncularının yer aldığı sendikalar çalışma alanlarının oldukça ‘riskli’ olduğunu hatırlatarak, önümüzdeki 14 gün boyunca dizi, film, belgesel, reklam gibi çekimlerin durdurulması gerektiği görüşünü paylaştı.

[Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerde de tedbirler artırıldı. Foto: AA]

Setlerin durdurulması toplum sağlığı açısından önemli

Sinema-TV Sendikası Başkanı Tuba Ataç, TRT Haber’e yaptığı açıklamada sektörde herkesin korku içinde olduğunu söyledi.

İşleri gereği çok farklı zamanlarda, farklı mekanlarda oldukça kabalalık ekiplerle iş yaptıkları bilgisini paylaşan Ataç, “Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Çok farklı sektörlerde erteleme ya da iptal seçeneği uygulandı. Dizi, sinema ve reklam sektörü için de bu yönde bir adım atılmalı” şeklinde konuştu.

“Talebimiz en azından koronavirüsün kuluçka süresi olarak kabul edilen 14 günlük dönemde tüm setlerin durdurulması” diyen Ataç, şöyle devam etti:

“Çekim ekipleri her an her yerde olabilen bir iş üstleniyor. İster kamera önünde olsun ister kamera arkasında fark etmiyor. Herkeste bir tedirginlik var. Çünkü yaptığımız iş itibarıyla tehlikeli sınıfta yer alıyoruz.

[Film setlerinde çok kalabalık ekipler görev alıyor. Fotoğraf: Bir Zamanlar Anadolu'da set arası.]

Setlerin durdurulması toplum sağlığı açısından da son derece önemli. Kimi setler durdu ancak bazıları mecburen devam ediyor. Çünkü tüm kontratları daha önce imzalandı ve bu yönde çalışmalarını sürdürmek zorundalar. Bunu ancak Bakanlık adım atarak erteleyebilir. Kültür Bakanlığının alacağı bir karar, yasal zorunluluğu olan setlerde de dahil olmak üzere tüm çekimlerin durdurulmasının önünü açabilir. Bizim de talebimiz en azından önümüzü görene ve süreç netleşene kadar çekimlerin geçici olarak durması.”