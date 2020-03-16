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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Saat 13.30'da toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.
Vaka sayısı 18'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca gece saatlerinde sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste yeni vaka sayısı toplam 12 olduğunu söyleyerek, "Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" dedi.
Bakan Koca, "Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" ifadelerini kullandı.
Etiketler: sağlık bakanı kovid-19 koronavirüs Fahrettin Koca bilim kuruluSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 20:21
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