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Irak kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak'ta teslim oldu.
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler: son dakika msb IrakSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 12:06
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