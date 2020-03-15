Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye koronavirüs tanısı konduğunu söyledi.

Bakan Koca, "Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." ifadelerini kullandı.

Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020

Bakan Koca, yeni vaka sayısının 12 olduğunu belirterek, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini söyledi.