Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili doğru haberin, "resmen yapılan açıklama" olduğunu söyledi. Bakan Koca, Twitter hesabından, vatandaşları koronavirüs sahtekarlarına karşı uyardı. Koca, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Sosyal medya ve WhatsApp’tan yayılan "gizli belge" gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."