Bakan Koca: Sosyal medyada yayılan görseller gerçek dışı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medyadan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili doğru haberin, "resmen yapılan açıklama" olduğunu söyledi. Bakan Koca, Twitter hesabından, vatandaşları koronavirüs sahtekarlarına karşı uyardı. Koca, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Sosyal medya ve WhatsApp’tan yayılan "gizli belge" gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."
Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR. pic.twitter.com/JX14WEFz6f— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020