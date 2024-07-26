Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.07.2024 06:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan RAMS Başakşehir'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik heyeti tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan RAMS Başakşehir'i tebrik etti

Karşılaşmayı Fatih Terim Stadyumu'nda izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına indi.

Erdoğan, soyunma odasında kendisini alkışlarla karşılayan RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik ekibini tebrik etti.

RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti
RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz." diyen ve tokalaşan teknik direktör Çağdaş Atan'a, "Tebrik ediyorum. Güzel bir netice oldu" dedi.

Atan ise "Size keyif verdiyse ne mutlu bize. Sürpriz yaptınız, çok teşekkür ederiz." şeklinde karşılık verdi.

Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan indiğinde skorun 2-0 olduğunu, sonrasında da stada geldiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan RAMS Başakşehir'i tebrik etti

Futbolculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyoruz. Güzel bir netice. Önümüzdeki hafta İtalya'ya gidiyorsunuz, orada da farklı bir netice olmaz değil mi?" diye sordu.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarında daha iyi yerlere gelmek için mücadele vereceklerini söyledi.

"Çağdaş hoca ona göre sen de takımı ateşleyeceksin." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Atan'a, "Kaç çocuğun var?" diye sordu. Atan ise Başkan Gümüşdağ'ı işaret ederek, "Bir çocuğum var ama başkanım sıkıştırıyor, ikileyeceğiz inşallah" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odası ziyaretindeki konuşması yabancı futbolculara tercüme edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan RAMS Başakşehir'i tebrik etti

Sporcular ve teknik heyetle sohbet eden, soyunma odasındaki çocukları seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir Kulübü futbolcuları ve heyetiyle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'a ziyarette, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

ETİKETLER
İstanbul Başakşehir FK Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına yanıt
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:27
Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "SİBERAĞ-2" operasyonu: 82 gözaltı
07:22
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 5 Filistinli öldü
06:51
Pazartesi, pazarı geçerek tarihin en sıcak günü oldu
07:01
Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
06:37
Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" ile "El Chapo"nun oğlu ABD'de tutuklandı
06:28
Google devri kapanıyor mu? OpenAI yeni arama motorunu başlatıyor
Yüzlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de sokaklara indi
Yüzlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de sokaklara indi
FOTO FOKUS
Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "SİBERAĞ-2" operasyonu: 82 gözaltı
Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "SİBERAĞ-2" operasyonu: 82 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ