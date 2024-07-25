RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos Perşembe günü San Marino'da oynanacak.

5'inci dakikada Başakşehir mücadelede öne geçiyor. Sağ kanatta Kemen'in yerden ortasında savunmasının müdahalesi yetersiz kaldı, penaltı noktasının önünde Berkay topu önüne alarak ağlara gönderdi: 1-0.

13'üncü dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Muhammed'in uzun pasında savunma arkasına koşu yapan Davidson, topu sağına aldı ve uzak köşeye şutu ağlarla buluştu: 2-0.

29'uncu dakikada fark 3'e çıktı. Savunmadan Duarte'nin uzun pasında savunmadan önce hamle yapan Figueiredo'nun aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

43'üncü dakikada Başakşehir'in 4'üncü golü geldi. Sol kanattan Pelkas'ın taşıyıp ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Vivan'dan seken topu Kemen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi : 4-0.

Mücadelenin ilk yarısı 4-0 Başakşehir üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarıdan önemli anlar

49'uncu dakikada Başakşehir'de Pelkas'ın merkezden geliştirdiği hücum sonrası ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo'nun kelcinin solunda yerden şutu ağlara gitti: 5-0

58'inci dakikada La Fiorita golü buldu. Greco'nun uzun pasla ceza sahasına sarkarak çektiği sert şut ağlara gitti: 5-1

71’inci dakikada Piatek farkı yeniden 5’e çıkardı. Serdar Gürler’in sol kanattan taşıyıp ceza sahasına paralel pasında topla buluşan Piatek’in sert şutu ağlara gitti: 6-1

Karşılaşma Başakşehir'in 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi stadyumdan izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında evinde San Marino ekibi La Fiorita ile oynadığı müsabakayı stadyumdan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden izledi.