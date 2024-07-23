Fenerbahçe deplasmandan avantajla dönüyor

Arena Thun'da oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada El Wafi'nin golüyle şok yaşadı. Golün ardından moral bozukluğuyla aradığı ritmi yakalayamayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikalık bölümün ardından toparlanmayı bildi.

30. dakikada Fred ile net bir pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe'nin, 36. dakikada Sebastian Szymanski ile bir şutu da direkten döndü. Son bölümde rakibini ceza sahasına yaslayan ve üst üste tehlikeler oluşturan sarı-lacivertliler, 44. dakikada penaltı kazandı. 45+1. dakikada Dzeko'nun penaltı golüyle beraberliği yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına eşitlikle gitti.

İkinci yarıya golle başlayan Fenerbahçe, Dzeko'nun 46. dakikadaki golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, oyun üstünlüğünü ele aldığı dönemde 64. dakikada Bislimi'nin golüne engel olamadı. Bu gole hemen 67. dakikada yine Dzeko ile cevap veren Fenerbahçe, 74. dakikada oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu ile farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, maçın son dakikasında bireysel hatadan kaptırdığı top sonucunda Valenzuela'nın şutunda topu ağlarında görse de karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi müsabakasını kazanmayı başardı. Müsabakanın rövanşı haftaya Kadıköy'de oynanacak.

Dzeko'dan hat-trick

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, yeni sezona hat-trick ile başladı.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon ilk resmi golüne 45+1. dakikada penaltıdan imza atan Dzeko, sergilediği performansla beğeni topladı.

38 yaşındaki oyuncu, 46. dakikada takımını 2-1 öne geçirirken, 67. dakikada bir kez daha aynı sevinci yaşadı.

Tadic kaldığı yerden devam etti

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, gol yollarında geçen sezon sergilediği üstün performansı sürdürdü.

Müsabaka boyunca takımının hücum organizasyonlarını yöneten 35 yaşındaki oyuncu, bulunduğu bölgede rakibine önemli üstünlük kurdu.

Fred'i ilk yarıda net bir gol pozisyonuna sokan Tadic, 44. dakikada kazanılan penaltıda da pozisyonun içindeki isim oldu.

Tadic, ikinci yarının başında Dzeko ile öne geçtikleri golün pasını veren isim olarak da dikkati çekti.

Ferdi golle başladı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, sonradan oyuna girmesine rağmen sezona golle başladı.

Milli takımla EURO 2024'te mücadele ettiği için sarı-lacivertli takıma geç katılan Ferdi, maçın başında yedekler arasında yer aldı.

Maçın 68. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada takımının 4. golüne imza attı.

Cenk, ilk resmi maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Müsabakaya yedekler arasında başlayan tecrübeli oyuncu, 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk kez forma giydi.

Sarı kartlar itiraz sonucunda geldi

Fenerbahçeli futbolcular, müsabakanın ilk yarısında 2 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli oyunculardan Çağlar Söyüncü 18, Dusan Tadic ise 45+3. dakikada hakeme itiraz neticesinde sarı kart gördü.