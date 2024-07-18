İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildi

Ankara'da yapılan genel kurulda başkanlığa, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu aday oldu.

Genel kurulda 7 sandıkta toplam 281 oy kullanıldı. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu'nun 134, Büyükekşi'nin 129 oy aldığını açıkladı. Baykan, Mehmet Büyükekşi'nin 1, 2 ve 6 numaralı sandıklara itiraz ettiğini söyledi. Bu sandıkların sayılmasının ve yönetim kurulu ile denetim kurulu oylamasının ardından kesin sonuçlar açıklanacak.

Öte yandan Baykan, 18 oyun da geçersiz sayıldığını duyurdu.