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Spor
AA 18.07.2024 18:28

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre TFF'nin yeni başkanı seçildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildi

Ankara'da yapılan genel kurulda başkanlığa, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu aday oldu.

Genel kurulda 7 sandıkta toplam 281 oy kullanıldı. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu'nun 134, Büyükekşi'nin 129 oy aldığını açıkladı. Baykan, Mehmet Büyükekşi'nin 1, 2 ve 6 numaralı sandıklara itiraz ettiğini söyledi. Bu sandıkların sayılmasının ve yönetim kurulu ile denetim kurulu oylamasının ardından kesin sonuçlar açıklanacak.

Öte yandan Baykan, 18 oyun da geçersiz sayıldığını duyurdu.

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