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Gündem
AA 25.07.2024 20:28

Türkiye, Yemen'deki mutabakattan memnun

Türkiye, Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye, Yemen'deki mutabakattan memnun

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli taraflar arasında varılan mutabakat konusunda yazılı açıklama yaptı.

Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Varılan mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Bankacılık ve havacılık sektörlerinde anlaşmaya varılmıştı

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve havacılık sektörlerinde bazı önlemlerin alınması yönünde anlaşmaya varılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma gereği Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Yemen
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