Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2024 07:21

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 5 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze kent merkezinin doğusuna gerçekleştirdiği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 5 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezinin doğusundaki Sahabe Mahallesi'nde iki evi bombaladı.

Biri Elbenna ailesine ait iki eve düzenlenen saldırıda en az 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusunda bulunan Ed-Durc Mahallesi'ndeki bir evi bombalaması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 6 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Miğraka bölgesinde ise birçok binayı patlatıcılarla havaya uçurdu.

Gazze'deki halk da sivil savunma ekiplerinin yardımıyla İsrail'in, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesinde bombaladığı evlerin enkazından çok sayıda kişinin cansız bedenini çıkardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Pazartesi, pazarı geçerek tarihin en sıcak günü oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:27
Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "SİBERAĞ-2" operasyonu: 82 gözaltı
06:51
Pazartesi, pazarı geçerek tarihin en sıcak günü oldu
07:01
Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
06:37
Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" ile "El Chapo"nun oğlu ABD'de tutuklandı
06:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan RAMS Başakşehir'i tebrik etti
06:28
Google devri kapanıyor mu? OpenAI yeni arama motorunu başlatıyor
Yüzlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de sokaklara indi
Yüzlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de sokaklara indi
FOTO FOKUS
Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "SİBERAĞ-2" operasyonu: 82 gözaltı
Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "SİBERAĞ-2" operasyonu: 82 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ