Haber Giriş: Kaynak: AA
Ehliyet sınavları ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığından, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti.
Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:37
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