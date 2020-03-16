Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbullular Pazar gününü evde geçirdi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Pazar günü toplu ulaşım kullananların oranı bir önceki pazar gününe göre yüzde 48 düşerek 2 milyon 522 bin 565 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, pazar günü toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı, bir önceki pazar gününe göre yüzde 48 düştü.
8 Mart pazar günü toplu ulaşım 4 milyon 822 bin 661 kez kullanıldı. 15 Mart pazar günü ise toplu ulaşım sistemi 2 milyon 522 bin 565 kez kullanıldı.
1 Mart pazar günü ise toplu ulaşım 4 milyon 592 bin 608 kez kullanılmıştı.
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