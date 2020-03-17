Haber Giriş: Kaynak: AA
Avrupa'daki Türkler gece yarısına kadar Türkiye'de olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "3 bin 614 Türk vatandaşı 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirilecek" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 vatandaşın İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını söyledi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu açıklamaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 11:23
Son Haberler
- 11:39
- 11:37
- 11:35
- 11:31
- 11:30
Sıradaki Haber
Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz