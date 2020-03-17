Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 vatandaşın İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını söyledi.