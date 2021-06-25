İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşı, 2014'te HDP'nin çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim Olaylarında hunharca katledildi.

Daha 16 yaşında olan Yasin Börü, kaçarak bir binaya sığınmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş terör yandaşları, onu önce öldürdü, yetmedi binanın üçüncü katından sokağa attı. Bununla da yetinmeyen kalabalık grup, Yasin Börü'nün cansız bedenini ateşe verip araçla üzerinden geçti.

Mahkeme Yasin Börü'nün öldürülmesi davasında kararını açıkladı.

15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet ederek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karar Yargıtaydan dönmüştü

Mahkeme, Yasin Börü ve 3 arkadaşının katledilmesine ilişkin davada 24 Nisan 2017'de hükmünü açıklamış ancak dosya temyiz üzerine Yargıtaya gönderilmişti.

Yargıtay, "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" suçundan ceza verilen 24 sanık ile beraat alan bir sanık hakkındaki kararı bozmuştu.

Bozma kararının gerekçesi olarak Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek, 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmişti.