İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan 6 arkadaş, kendilerini bir anda terör olaylarının içinde buldu. Yasin Börü ve 5 arkadaşı, 2014'te HDP'nin çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim Olaylarında hunharca katledildi.

Daha 16 yaşında olan Yasin Börü, kaçarak bir binaya sığınmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş terör yandaşları, onu önce öldürdü, yetmedi binanın üçüncü katından sokağa attı. Bununla da yetinmeyen kalabalık grup, Yasin Börü'nün cansız bedenini ateşe verip araçla üzerinden geçti.

Hem Yasin Börü hem de diğer arkadaşlarının aileleri o karanlık günleri unutamıyor. Acıları ilk günkü gibi taze ve bu olayların çıkmasına sebep olanlara öfkeleri büyük.

37 kişi hayatını kaybetti

Yasin Börü ve 5 arkadaşıyla birlikte 37 kişi hayatını kaybetti olaylarda. Bunun yanında birçok ilde araçlar yakıldı, kamu binalarına zarar verilip, banka ve iş yerleri yağmalandı.

Olayların sebep olduğu maddi zarar ise 300 milyon liranın üzerinde. Üzerinden yıllar geçse de yaşanan vahşet hala hafızalardaki yerini koruyor.