Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün propagandasına dönüşen terörist cenazelerine, kanunsuz eylemlere dönüşen basın açıklamalarına, açlık grevi eylemlerine ve illegal etkinliklere dönüşen açık hava ve kapalı alan toplantılara katılan ya da organize edenlerle ilgili soruşturmasını tamamladı.



Bugün 05.00 itibarıyla yapılan operasyonda 13 şüpheliden 11'i yakalandı.



Gözaltına alınanlar arasında Diyarbakır HDP il yönetimde görev alan, Hamit Onur, Kayapınar İlçe eski yöneticisi Kadri Akkaya, DBP İl yöneticisi ve HDP eski il yönetimi üyesi Mehmet Bakır, HDP Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Zeki Bağcık, HDP il yönetimi üyesi Murad Öndeş, Bağlar Belediyesi Eski Meclis Üyesi Nurettin Bakan da yer aldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

