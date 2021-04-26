Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamayı ihlal eden 47 bin 61 kişiye işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kısmı kapanma tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimlerde 19 -26 Nisan arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.
Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 -05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise cuma günü saat 19.00’da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde uygulanıyor.
Bu kapsamda 19 -26 Nisan arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri
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