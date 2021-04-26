Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Özer'in babası, ağabeyi ve kız kardeşinin de olduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 70 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 62 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Aralarında firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kız kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 10 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar da devam ediyor.