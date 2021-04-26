Ölüm ya da başka nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim yapılacak. Seçim takvimi, 6 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Sandık başında gidecek köy ve mahalleler, Yüksek Seçim Kurulu'nun https://www.ysk.gov.tr/tr/secim-tarihleri internet adresinde paylaşıldı.