Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yeni muhtarlar için tarih belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çeşitli nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi.
Ölüm ya da başka nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim yapılacak. Seçim takvimi, 6 Haziran 2021 olarak belirlendi.
Sandık başında gidecek köy ve mahalleler, Yüksek Seçim Kurulu'nun https://www.ysk.gov.tr/tr/secim-tarihleri internet adresinde paylaşıldı.
Etiketler: YSK
Sıradaki Haber
İstanbul depremi için büyük hazırlık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz