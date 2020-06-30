Zehir tacirlerine 'Bataklık Operasyonu' başlatıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu ile ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. 9 ülke ile bağlantılı operasyonda şu ana kadar aralarında uyuşturucu baronlarının da olduğu 74 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

11 ilde 94 hedefe yönelik 110 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Operasyon için yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Uluslararası suç örgütünün hem yurt içi ve hem de yurt dışı trafikleri ortaya çıkarıldı. Ve sabah saat 04.30'da 94 şüphelinin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. 110 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 74 kişi gözaltına alındı. Operasyona bine yakın polis ve 150'den fazla özel harekatçı katıldı.

Şüphelilerin banka hesaplarında görülen 70 milyon lira civarındaki mevduata el konuldu.

Ayrıca operasyon sırasında 21 milyon lira değerinde döviz, Türk Lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, SIM kartları, para sayma makinaları ile 21 adet lüks otomobile el konuldu.

İşyerlerinde ve kiralık banka kasalarında arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.

Uyuşturucu baronları yakalandı

Gözaltına alınanlar arasında uyuşturucu baronları aynı zamanda örgütün elebaşları Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş da bulunuyor. Gören'in Brezilya ve Hollanda'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Bu nedenle kırmızı bültenle aranıyordu. Gören ile Daş İstanbul'daki lüks evlerinde, Arslantaş ise Gaziantep'te yakalandı.

FETÖ'ye finansman sağlıyorlardı

Suç örgütünün Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı da belirlendi. Operasyonun Gaziantep ayağında gözaltına alınan Halil Aslantaş'ın ev ve şirketinde yapılan aramalarda 'F' serisi 1 dolarlık banknotlar bulundu. Ayrıca bazı şüphelilerin FETÖ davası sanığı olduğu tespit edildi.

Suç örgütünün elebaşları sorgulanmak üzere Ankara'ya getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.