Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hayta gibi koca yüreklerin daima yanında olduğunu belirtti.

Albayrak, "Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." dedi.

Mağduriyeti giderilen Gülşen Hayta, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın duyulmasının ardından çok sayıda yardımseverin kendisini arayarak yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

"Devletimiz her ne yaparsak yapalım yanımızda"

Merkez Bankasından da kendisine çok yardımcı olunduğunu, zararının karşılandığını belirten Gülşen Hayta, "Türkiye'nin hemen hemen her yerinden çok sayıda hayırseverimiz aradı. Şunu anladım ki devletimiz her ne yaparsak yapalım yanımızda. Desteğini, hizmetini, merhametini esirgemiyor bizden. Allah bin kere razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.

"Bakanımızın araması beni çok onurlandırdı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da kendisini aradığını anlatan Hayta, şunları kaydetti:

"Bakanımızın araması beni çok onurlandırdı, şereflendirdi. Mağduriyetimi, sıkıntımı, problemi konuştuk. Sıkıntının giderileceğini söyledi. Telefonunu gece gündüz arayabileceğimi söyledi. Bakanın böyle söylemesi beni çok onurlandırdı. Allah hepsinden razı olsun, çok ilgilendiler, çok duyarlı davrandılar.

Bütün hayırseverlerden Allah razı olsun, benim mağduriyetim giderildi. İnşallah benim gibi sıkıntıda olan herkesin Rabb'im yar ve yardımcısı olsun. Biz çok güzel bir milletiz. Bunu bir kez daha görmüş oldum. Ben sıkıntımı giderdim, daha fazlasını da istemiyorum. Allah olmayanlara da yardım etsin. Beni arayanlara teşekkür ediyorum."

Gülşen Hayta, oğlunun eğitimi ve kendi geçimlerini sağlamak için yardımlar sonucu biriktirdiği yaklaşık 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladığını ancak daha sonra paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktığını belirtmişti. Hayta, yanan paralar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çankırı Valiliğine başvurduğunu ifade etmişti.