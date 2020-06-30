Haber Giriş: Kaynak: AA
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşiyor.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Video konferansla yapılan toplantı, saat 15.40'ta başladı.
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