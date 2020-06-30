Haber Giriş: Kaynak: AA
Gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik sisteme yerli damgası
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini yerli ve milli olarak üretmeye başladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz." dedi.
Fuat Oktay'ın önemli açıklamalarından bazıları şöyle:
-Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık.
-Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturduk.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika Risk Sermayesi Fonu Gümrük Kapıları fuat oktaySon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 15:36
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