Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu kararlılıkla sürüyor.

Terör unsurlarını bir bir yok eden Mehmetçik, operasyonlarda teröristlerin kullandığı silah ve mühimmatları da ele geçirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından operayonla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait; 1150 adet 12.7 mm. Doçka uçaksavar mühimmatı, 4400 adet P./Ot.Tf. mühimmatı, 23 adet EYP ile birlikte çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.