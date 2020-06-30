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Meclis'te ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs önlemleri nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı açıklandı.
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-31 Temmuz 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Etiketler: tbmm meclis ziyaretçi yasağıSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 14:48
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