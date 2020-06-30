Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'asker uğurlamaları' ile ilgili açıklama yaptı.

COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020

Bakan Koca, son günlerde tedbirlere uyulmadan asker eğlencesi düzenlendiği haberlerinin arttığını belirterek, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" açıklamasını yaptı.