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Bakan Koca'dan tedbirsiz asker uğurlamalarına tepki
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 tedbirlerine uyulmadan düzenlenen asker uğurlamalarıyla ilgili, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor" sözleriyle tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'asker uğurlamaları' ile ilgili açıklama yaptı.
COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020
Bakan Koca, son günlerde tedbirlere uyulmadan asker eğlencesi düzenlendiği haberlerinin arttığını belirterek, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" açıklamasını yaptı.
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