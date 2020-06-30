CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Meclis'e sunulan baro teklifine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "CHP grubundaki bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Her bir arkadaşımın komisyonda görevi vardır. Bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bir ülkede iki tane Maliye Bakanı olmaz, iki tane Merkez Bankası olmaz, bir ilde iki vali olmaz, iki kaymakam olmaz. Siz adamına göre baro, siyasetine göre baro kuruyorsunuz. İlerde çok daha fazla olumsuz tablo ile karşı karşıla kalacağız." İfadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kıdem tazminatı reformu da vardı. Sendikaların eleştirilerine destek veren Kılıçdaroğlu, "TÜRK-İŞ'i de, DİSK'i de, HAK-İŞ'in de kıdem tazminatına sahip çıktıkları sürece CHP olarak onların parlamentodaki temsilcisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çiftçinin yaşadığı don ve afet olaylarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu zararların bir an önce karşılanması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer bir siyasi iktidar çitçi için hasar gördüler zarar gördüler ben bunu karşılayacağım diyorsa bunun yolu var. Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığı il acil destek ödeneği. Bu ödenekten karşılanmalıdır" dedi.