Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ve mevkidaşı Ben Wallace arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.