Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ve mevkidaşı Ben Wallace arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.
Görüşmede NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulmuştur. https://t.co/uhZEYbdfE0#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/AgTnAEhs6B— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2020
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