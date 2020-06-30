Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

(Europol'ün terör raporu) Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız rapordan Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır.

Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.

Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan.

(Batı Şeria'nın İlhakı Planı) Buna karşı dünya ayağa kalkmazsa, İsrail kademe kademe uluslararası düzenin bütün meşruiyetini yok edecektir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı KKTC'dir. GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle meselelerini çözmelidir.

Ayrıntılar gelecek...