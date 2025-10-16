Çok Bulutlu 19ºC Ankara
Gündem
AA 16.10.2025 10:11

Bakanlıklar bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu

Bakanlıklar bünyesinde, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının kurulmasına ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıklar bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, başkanlıklar, bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine edecek.

Bağlı oldukları bakanlıkları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek başkanlıklar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile ilgili bakanlıkların sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlıkları, Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak, bakanlar tarafından verilen görevleri yerine getirecek.

Kararnameyle, başkanlıklara verilen görev kapsamında Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyelerinde merkez teşkilatlarında "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı" kadroları ihdas edildi.

