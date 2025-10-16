Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.10.2025 10:02

2,1 milyar dolarlık 5G ihalesi gerçekleştirildi

Türkiye, yeni nesil iletişim teknolojisi 5G için kritik bir adım atıyor. Merakla beklenen 5G ihalesi, bugün gerçekleştirildi. İhalede 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

2,1 milyar dolarlık 5G ihalesi gerçekleştirildi

Türkiye'nin yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G'ye geçiş sürecindeki en önemli aşamalardan biri olan frekans ihalesi, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda gerçekleştirildi.

5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi

İhale sonucu hizmet sunma hakkı kazanan işletmeler, 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de 5G hizmetini başlatacak.

Mobil İnternet Hızları 10 Katına Çıkacak

5G teknolojisinin hayata geçmesiyle mobil internet hızlarında mevcut 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan bir artış yaşanması bekleniyor. Çok daha düşük gecikme süreleri ve yüksek bağlantı kapasitesi sunacak olan 5G; tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım ve akıllı fabrikalar gibi birçok alanda yeni imkanlar sunarak iş yapış biçimlerini kökten değiştirecek.

Altyapıda Yerli ve Milli Ürün Şartı

Yeni kurulacak 5G altyapısında yerlilik ve millilik de ön planda tutuluyor. İhale şartnamesi gereği, altyapıda yüzde 60'a varan oranda yerli ürün ve yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu bulunuyor. Bu adımla hem teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması hem de yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

ETİKETLER
5G BTK Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Güler'den, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Türk savunma sanayii SAHA EXPO'da sahne alacak
11:50
Bakan Yumaklı: Tarım ürünlerinin sürdürülebilir ihracatı, fiyat istikrarına da katkı sağlayacak
11:47
Türkiye'nin telefon karnesi: En çok 182 ile en uzun 170 ile konuşuldu
11:40
Bakanlıktan, İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen aileye ilişkin açıklama
11:35
Marmara Denizi'nin güneyinde müsilaja rastlanmadı
11:28
Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor
Döşemealtı'nda nar hasadı
Döşemealtı'nda nar hasadı
FOTO FOKUS
İstanbul'da İETT otobüsü durağa girdi: Kaza anı kamerada
İstanbul'da İETT otobüsü durağa girdi: Kaza anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ