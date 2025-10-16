2,1 milyar dolarlık 5G ihalesi gerçekleştirildi

Türkiye'nin yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G'ye geçiş sürecindeki en önemli aşamalardan biri olan frekans ihalesi, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda gerçekleştirildi.

5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi

İhale sonucu hizmet sunma hakkı kazanan işletmeler, 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de 5G hizmetini başlatacak.

Mobil İnternet Hızları 10 Katına Çıkacak

5G teknolojisinin hayata geçmesiyle mobil internet hızlarında mevcut 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan bir artış yaşanması bekleniyor. Çok daha düşük gecikme süreleri ve yüksek bağlantı kapasitesi sunacak olan 5G; tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım ve akıllı fabrikalar gibi birçok alanda yeni imkanlar sunarak iş yapış biçimlerini kökten değiştirecek.

Altyapıda Yerli ve Milli Ürün Şartı

Yeni kurulacak 5G altyapısında yerlilik ve millilik de ön planda tutuluyor. İhale şartnamesi gereği, altyapıda yüzde 60'a varan oranda yerli ürün ve yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu bulunuyor. Bu adımla hem teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması hem de yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.