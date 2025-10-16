Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
Gündem
AA 16.10.2025 09:02

Türkiye’nin 4 ülkeyle anlaşmaları yürürlüğe girdi

Türkiye'nin Romanya, Maldivler, Malezya ve Malta ile anlaşmalarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye’nin 4 ülkeyle anlaşmaları yürürlüğe girdi

31 Mart 2022'de İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Uygun Görülen Alanlarda Gerçekleştirilecek Projelerin Finansmanı Hakkında Anlaşma"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 7560 numaralı kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

4 Kasım 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 7561 numaraları kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi'nin 30 Ekim 2024 Tarihli ve 01/2024 Sayılı Kararı"nın 31 Ekim 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 7562 numaralı kanun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

23 Ocak 2015'te Valetta'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin 7563 numaralı kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunların yayım tarihiyle yürürlüğe girdiği belirtildi.

Romanya Malezya Resmi Gazete
