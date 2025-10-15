Az Bulutlu 10ºC Ankara
Gündem
AA 15.10.2025 23:48

Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi Mısır'a yaklaştı

Gazze için insani yardım malzemesi taşıyan 17. "İyilik Gemisi" Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yaklaştı.

Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi Mısır'a yaklaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan yaklaşık 900 tonluk gıda malzemesini taşıyan "Akdeniz" adlı gemi, dün Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından dualarla denize açılan gemi Akdeniz'deki yolculuğunun ardından El-Ariş Limanı'na yaklaştı.

Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi Mısır'a yaklaştı

Geminin limana varışı ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından yardım malzemelerinin tahliyesine başlanacak ve sonrasında kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.

İnsani yardım malzemeleri arasında bebek maması, aç tüket gıdalar ve konserve ürünler yer alıyor.

Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi Mısır'a yaklaştı

7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım ulaştırdı.

Bölgede sağlanan ateşkesin ardından yola çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan 17."İyilik Gemisi", Türkiye'nin Gazze'ye yönelik destek çalışmalarında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

