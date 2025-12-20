Duman 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 20.12.2025 11:39

Çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3500 lira destek sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve sigortalı çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlanacağını açıkladı.

Çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3500 lira destek sağlanacak

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üreterek büyümesi ve çalışarak güçlenmesi adına gayret gösterdiklerini belirtti.

İmalat sektörünün, Türkiye ekonomisi ve istihdamı için en önemli güvencelerden biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, özellikle emek yoğun üretim yapan işletmeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

İstihdamın korunmasına yönelik yeni destek paketinin detaylarını paylaşan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye’nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
11:48
Kuzey Yarım Küre kışı "en uzun gece" ile karşılıyor
11:32
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
11:12
İmalat sektörüne 50 milyar liralık istihdam desteği
11:04
Bakan Güler'den çok çocuklu ailelere 'askerlik' müjdesi
11:03
ABD'den Maduro'nun aile üyelerine yaptırım
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşların kayak keyfi sürüyor
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşların kayak keyfi sürüyor
FOTO FOKUS
Kıbrıs’ta Rum barbarlığı: Kanlı Noel
Kıbrıs’ta Rum barbarlığı: Kanlı Noel
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ