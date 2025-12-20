Duman 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 20.12.2025 11:06

İmalat sektörüne 50 milyar liralık istihdam desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe istihdamı koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlanacağını belirterek, "Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık" dedi.

İmalat sektörüne 50 milyar liralık istihdam desteği
[Fotograf: AA]

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üretim gücünü korumak ve işgücü piyasasını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yeni destek paketinin detaylarını paylaştı.

İmalat sektörünün Türkiye ekonomisi ve istihdamı için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Işıkhan, özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerin desteklenmesine öncelik verdiklerini ifade etti.

"Kişi başı 3 bin 500 lira destek"

İstihdamın korunması şartıyla verilecek desteğin ayrıntılarını açıklayan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti;

Üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ediyoruz. İmalat sektörümüz hem ekonomimizin hem de istihdamımızın önemli güvencelerinden biridir. Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız.

Sektöre 50 milyar liralık doğrudan kaynak

Üretim kapasitesini artırmak ve işverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla bütçenin kullanıma sunulduğunu belirten Işıkhan, "Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye’nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan Devlet Desteği
Sıradaki Haber
EPDK, 2026 için lisans bedellerini belirledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
11:40
Çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3500 lira destek sağlanacak
11:48
Kuzey Yarım Küre kışı "en uzun gece" ile karşılıyor
11:32
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
11:04
Bakan Güler'den çok çocuklu ailelere 'askerlik' müjdesi
11:03
ABD'den Maduro'nun aile üyelerine yaptırım
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşların kayak keyfi sürüyor
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşların kayak keyfi sürüyor
FOTO FOKUS
Kıbrıs’ta Rum barbarlığı: Kanlı Noel
Kıbrıs’ta Rum barbarlığı: Kanlı Noel
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ