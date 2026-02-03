Parçalı Bulutlu 2.5ºC Ankara
Dünya
AA 03.02.2026 20:14

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 30'a yükseldi

Japonya'da zorlu kış şartları nedeniyle ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralananların sayısı 324'e yükseldi.

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 30'a yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (Şoboço), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sert kış şartlarının ve yoğun kar yağışının neden olduğu kazalar nedeniyle ülke genelinde son 15 günde 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 324 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ağır kış koşullarından en fazla etkilenen Niigata eyaletinde 12 kişi hayatını kaybederken, en fazla kar yağışının görüldüğü Aomori eyaletinde ise kar kalınlığı 4 metreye kadar ulaştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, basına yaptığı açıklamada, "Halka, hava durumu bilgilerine dikkat etmelerini ve kendi güvenliklerini sağlamak için önlemler almalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kar yağışının sürmesinin öngörüldüğüne işaret eden Takaiçi, "Tüm bakanlardan hasarı önlemek için mümkün olan her türlü önlemi almalarını ve tereddüt etmeden gerekli desteği sağlamalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Japonya
