Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.10.2025 09:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört ülkenin büyükelçilerini bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güven Mektubu Takdim Törenleri kapsamında ilk olarak Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon'u kabul edecek.

Erdoğan, daha sonra sırasıyla Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis'in güven mektuplarını teslim alacak.

Büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunmasının ardından, büyükelçilik mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirilmesi bekleniyor.

Büyükelçiler, güven mektuplarını sunmalarıyla Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türkiye’nin 4 ülkeyle anlaşmaları yürürlüğe girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:54
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
09:54
Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor
09:46
Türkiye’ye giriş yapan tırda kaçak "güvercin" operasyonu
09:40
Altının gramı 5 bin 683 liradan işlem görüyor
09:36
Bakan Güler'den, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirme
09:26
Küresel piyasalarda karışık seyir hakim
Meksika’da fırtına sonrası sel ve su baskınları yaşandı
Meksika’da fırtına sonrası sel ve su baskınları yaşandı
FOTO FOKUS
Freni boşalan kamyon evi yerle bir etti
Freni boşalan kamyon evi yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ