Kuzey Yarım Küre kışı 'en uzun gece' ile karşıladı

Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesiyle gerçekleşen kış gündönümü, astronomik olarak kış mevsiminin başlangıcı sayılıyor. Bu tarihte güneş ışınları Kuzey Yarım Küre'ye yıl içindeki en dar açıyla ulaşırken, Güney Yarım Küre'de ise yaz mevsiminin başlangıcı ve yılın en uzun gündüzü yaşanıyor.

Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta

Türkiye genelinde de yarın yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesi yaşandı. Coğrafi konumu gereği ülkenin en kuzeyinde yer alan Sinop, yaklaşık 15 saat 6 dakika ile en uzun geceyi yaşayan il oldu.

Yurdun en güneydeki Hatay ise yaklaşık 14 saatlik gece süresiyle en uzun geceyi en kısa sürede tamamlayan şehir olarak kayıtlara geçecek.

Günler uzamaya başlıyor

Uzmanlardan alınan bilgiye göre, 21 Aralık'tan itibaren güneşin gökyüzündeki en güney noktasına ulaşmasının ardından Kuzey Yarım Küre'de günler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

Bu süreç, 21 Mart ilkbahar ekinoksuna kadar devam edecek. Kış gündönümüyle birlikte güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun uzaması, Kuzey Yarım Küre'de enerji kaybının artmasına ve sıcaklıkların düşüş eğilimine girmesine neden oluyor.

Kış gündönümü nedir?

Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne (23° 27' Güney paraleli) dik geldiği an olan kış gündönümünde, Kuzey Yarım Küre'de kış, Güney Yarım Küre'de ise yaz mevsimi başlar.

Bugünden sonra Kuzey Yarım Küre'de gölge boyları en uzun seviyeye ulaşırken, güneş ışınlarının geliş açısı kademeli olarak büyümeye başlar.