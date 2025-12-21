Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü

Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde gece saatlerinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.