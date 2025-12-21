Açık 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 21.12.2025 06:14

Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü

Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde gece saatlerinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü

ETİKETLER
Çanakkale Trafik Kazası
Sıradaki Haber
'Dur' ihtarına uymadı, cezayı yedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:32
Sivas'ta bir sürücü pedalları karıştırınca markete daldı
05:56
'Dur' ihtarına uymadı, cezayı yedi
05:20
İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıyor
04:59
Üsküp'te 'Türkçe' konuşuldu
05:22
Mukaddes üç aylar bugün başlıyor
01:29
Trabzon'da otomobilin üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
Gazze'de enkazlar arasında Filistinlilerin cenazeleri aranıyor
Gazze'de enkazlar arasında Filistinlilerin cenazeleri aranıyor
FOTO FOKUS
"Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok"
"Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ