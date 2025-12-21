'Dur' ihtarına uymadı, cezayı yedi

Kırıkkale'de Millet Bulvarı İŞKUR Kavşağı'nda bir otomobilin drift attığını fark eden trafik ekipleri, aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, bu sırada 2 araca çarptı. Daha sonra ara sokakta önüne araç çıkması üzerine geri kaçmaya çalışan sürücü ekip aracına çarparak durdu.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Ş.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ayrıca şüpheliye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 86 bin 763 lira ceza kesilerek, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.