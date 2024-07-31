Bakanlardan Haniye suikastına tepki

Hamas lideri İsmail Heniyye, bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Hamas hareketi, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Türkiye, Haniye'ye alçak suikasta bakanlardan da art arda tepki açıklamaları geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikasta tepki gösterdi:

"Değerli Kardeşim İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alçakça saldırıyı lanetlediğini şu sözlerle aktardı:

"Masum insanları, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmekten bir an olsun geri durmayan işgalci İsrail, bu kez Tahran’da hain bir suikast düzenledi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi şehit etti. Bu alçakça suikasti lanetliyorum. Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir. Haniye’ye Allah’tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tepkisini sosyal medya hesabından şu sözlerle ifade etti:

"Tahran'da gerçekleştirilen alçak bir suikast sonucu şehit olan İsmail Heniyye’ye Allah'tan rahmet, Filistinli kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de, özgürlük ve bağımsızlık davasında Gazze'yi kimsesiz ve çaresiz bırakmamakta kararlıyız. İnancım o dur ki, zafer er ya da geç mazlumun ve haklının olacaktır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haniye'ye düzenlenen alçak suikasta şöyle tepki gösterdi:

"Rabbim şehâdetini kabul etsin. Siyonist, bebek katili İsrail bu kez de Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yi şehit etti. Şehitler kervanına katılan Haniye’nin mekânı cennet, makamı âli olsun. Biz Şehit Haniye’nin kendi topraklarını, özgürlüğünü ve davasını canı pahasına nasıl savunduğuna şahidiz. Soykırımcı, katliamcı, eli kanlı katiller bilsin ki Türkiye her zaman Filistin’in ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek."